Catarinense suspeito de aplicar golpe de R$ 2 milhões no CE é preso em São Francisco do Sul

O joinvilense procurado após aplicar um golpe de R$ 2 milhões no Ceará foi preso nesta quinta-feira (6). O suspeito estava escondido em São Francisco do Sul, cidade do Litoral catarinense, e foi encontrado após dois anos foragido.

Para saber mais sobre essa prisão e os detalhes do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

