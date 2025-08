Catarinenses podem pagar IPVA via Pix a partir deste mês de agosto; saiba como fazer Medida anunciada pelo governo estadual visa agilizar o processo e deve gerar redução dos gastos públicos ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 01h17 (Atualizado em 06/08/2025 - 01h17 ) twitter

Catarinenses podem pagar o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) via Pix a partir deste mês de agosto. A novidade visa tornar o processo mais ágil e prático para os contribuintes. A medida foi anunciada pelo governo estadual na segunda-feira (4).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes sobre como realizar o pagamento do IPVA via Pix!

