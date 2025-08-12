Logo R7.com
Cavernas pré-históricas escavadas por animais gigantes podem ser visitadas em SC; saiba como

Paleotocas estão abertas ao público em três cidades do Sul catarinense; localizadas dentro do geoparque mundial da UNESCO, visitação...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

As famosas paleotocas, túneis escavados por tatus e preguiças-gigantes há mais de 10 mil anos, atraem milhares de turistas todos os anos para o Sul de Santa Catarina. Localizadas, a maioria, no Geoparque Mundial da UNESCO, três delas estão abertas para visitação.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essas incríveis cavernas pré-históricas!

