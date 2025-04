Caxias anuncia a contratação de ex-técnico do Figueirense Técnico Júnior Rocha, ex-Figueirense, vai comandar o Caxias na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro

ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 01h39

