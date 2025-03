CCR Via Costeira oferece mais de 50 cursos gratuitos para a população do Sul catarinense Os cursos disponíveis são variados e abrangem diversas aulas sobre cultura, economia e tecnologia ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 10h07 (Atualizado em 24/03/2025 - 10h07 ) twitter

O Grupo CCR, por meio da CCR ViaCosteira, com o apoio da co.liga, plataforma de educação da Fundação Roberto Marinho, oferece mais de 50 cursos gratuitos de diversas áreas para a população do Sul catarinense. A iniciativa tem o objetivo de democratizar a educação e a cultura, formando milhares de jovens. As inscrições já estão bertas e podem ser realizadas no site oficial da fundação.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa oportunidade incrível!

