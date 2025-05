Celebração de padroeiro em SC terá maior fogueira do Sul do Brasil Estrutura terá 35 metros de altura e é o principal símbolo da Festa de São João em junho; evento acontece em São João do Itaperiú ND Mais|Do R7 10/05/2025 - 00h27 (Atualizado em 10/05/2025 - 00h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A cidade de São João do Itaperiú, no Norte catarinense, deu início nesta quinta-feira (8) aos preparativos para a tradicional Festa de São João, que será realizada nos dias 19, 20 e 21 de junho. Um dos principais atrativos será novamente a montagem da maior fogueira do Sul do Brasil.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa grandiosa celebração!

Leia Mais em ND Mais:

Transferência via Pix ajuda polícia a encontrar e prender dupla de traficantes em Blumenau

Stalking de dentista em SC: diagnóstico de saúde mental muda rumo do caso

Assalto em ótica termina com perseguição, prisões e itens recuperados em SC