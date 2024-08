Celebrando o Manguebeat: Mundo Livre S/A em Santa Catarina! Os caranguejos cerebrais estão prestes a desembarcar em Santa Catarina. A banda pernambucana Mundo Livre S/A, uma das pedras fundamentais... ND Mais|Do R7 05/08/2024 - 20h07 (Atualizado em 05/08/2024 - 20h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os caranguejos cerebrais estão prestes a desembarcar em Santa Catarina. A banda pernambucana Mundo Livre S/A, uma das pedras fundamentais do histórico movimento Manguebeat, estará neste sábado (10), no Bar de Raíz, na Lagoa da Conceição, em Floripa, e domingo (11), em Blumenau, no Ahoy Tavern Bar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Mundo Livre S/A celebra 30 anos de Manguebeat com shows em Floripa e Blumenau

• Adílio fez 6 jogos pelo Avaí e marcou gol em clássico: ‘Joga pra mim’

• Confira o resultado da 3ª etapa do Circuito Catarinense de Skate Street em Curitibanos