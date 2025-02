Celesc é notificada pelo MPSC e tem prazo de 10 dias para responder sobre atrasos nas faturas Mudança no sistema comercial da Celesc causou atrasos na emissão das faturas; companhia informou que vai responder os questionamentos... ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 23h06 (Atualizado em 28/01/2025 - 23h06 ) twitter

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) notificou a Celesc (Companhia de Eletricidade de Santa Catarina) para prestar esclarecimentos sobre as falhas no atendimento e atrasos na emissão das faturas. A notificação foi enviada na sexta-feira (24) e a companhia de energia elétrica tem dez dias para responder.

Saiba mais sobre essa situação e as implicações para os consumidores no site do nosso parceiro ND Mais.

