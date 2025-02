Celesc realiza poda preventiva de árvores no Centro de Florianópolis para evitar apagões A ação realizada na rua Bocaiúva busca evitar os apagões e outras ocorrências envolvendo a vegetação e a rede elétrica, como as que... ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 21h05 (Atualizado em 10/02/2025 - 21h05 ) twitter

A Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) realizou um trabalho de poda preventiva na área central da capital catarinense. A ação busca reduzir a chance de apagões em Florianópolis, bem como outras ocorrências envolvendo a vegetação e a rede elétrica, como as que aconteceram recentemente.

Saiba mais sobre essa importante ação e suas implicações no fornecimento de energia consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

