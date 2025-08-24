Cena de filme: motorista bêbado foge da polícia na BR-101 em SC e se dá mal
Homem tentou escapar em alta velocidade após realizar manobra irregular em Itajaí; ele colidiu em uma viatura policial durante a fuga...
Um homem de 29 anos foi preso por embriaguez ao volante após tentativa de fuga frustrada na BR-101, em Barra Velha, na madrugada deste sábado (23), por volta das 01h. Ele foi flagrado pela Polícia Militar fazendo uma manobra irregular em Itajaí, onde a perseguição começou.
