‘Cena triste’: Mais de 80 pinguins aparecem mortos em praia no Litoral Norte de SC

A praia do Ervino, em São Francisco do Sul, Litoral Norte de Santa Catarina, amanheceu nesta segunda-feira (18) com uma cena que assustou moradores. Mais de 80 pinguins-de-magalhães mortos foram encontrados na areia da praia. Segundo a equipe de campo do PMP-BS/Univille (Projeto de Monitoramento de Praias), apesar de chocante, esses encalhes são comuns neste período do ano.

Para entender melhor essa triste situação e as implicações para a fauna local, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

