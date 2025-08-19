‘Cena triste’: Mais de 80 pinguins aparecem mortos em praia no Litoral Norte de SC
Os pinguins são animais migratórios e no outono e inverno costumam aparecer pelo litoral de Santa Catarina, neste caso em São Francisco...
A praia do Ervino, em São Francisco do Sul, Litoral Norte de Santa Catarina, amanheceu nesta segunda-feira (18) com uma cena que assustou moradores. Mais de 80 pinguins-de-magalhães mortos foram encontrados na areia da praia. Segundo a equipe de campo do PMP-BS/Univille (Projeto de Monitoramento de Praias), apesar de chocante, esses encalhes são comuns neste período do ano.
A praia do Ervino, em São Francisco do Sul, Litoral Norte de Santa Catarina, amanheceu nesta segunda-feira (18) com uma cena que assustou moradores. Mais de 80 pinguins-de-magalhães mortos foram encontrados na areia da praia. Segundo a equipe de campo do PMP-BS/Univille (Projeto de Monitoramento de Praias), apesar de chocante, esses encalhes são comuns neste período do ano.
Para entender melhor essa triste situação e as implicações para a fauna local, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para entender melhor essa triste situação e as implicações para a fauna local, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: