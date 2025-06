Censi recebe Selo Verde que atesta boas práticas ambientais e sustentáveis Com produtos desenvolvidos para reduzir desperdícios e aumentar a durabilidade das soluções, empresa catarinense vem se tornando referência... ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 22h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 22h57 ) twitter

ESG, Environmental, social, and governance in sustainable and ethical business. Businessman hand typing notebook (laptop) with global environment and ecology concept. Save the world project. PUGUN SJ/Getty Images/iStockphoto

A Censi Brasil, indústria hidrossanitária catarinense, recebeu no mês de maio o Selo Verde, certificado concedido pelo Jornal do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. A distinção reconhece empresas que adotam práticas produtivas alinhadas aos princípios da sustentabilidade. Trata-se de uma eco-etiqueta que atesta a excelência de processos comprometidos com regeneração ambiental, qualidade e promoção de iniciativas voltadas à preservação da vida e do meio ambiente.

