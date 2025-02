Censo 2022: SC tem maior taxa de alfabetização do país e terceiro maior tempo de estudo Estado é primeiro em alfabetização, terceiro em tempo de estudo e ensino superior, mas fica em quarto na alfabetização indígena ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 18h26 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h26 ) twitter

O Censo 2022 do IBGE revelou que Santa Catarina é o estado com a maior taxa de alfabetização do país, com 97,33% da população alfabetizada. Além disso, o estado ocupa o terceiro lugar no tempo médio de estudo (10,2 anos), atrás apenas do Distrito Federal (11,4 anos) e de São Paulo (10,4 anos).

Para mais detalhes sobre esses dados e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

