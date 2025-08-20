Centrão e direita dominam prefeituras de SC com prisões na Mensageiro; veja ranking de partidos Investigação resultou na prisão de 17 prefeitos e três vices em Santa Catarina desde 2022; MDB lidera lista de partidos com mais presos... ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 07h58 ) twitter

A Operação Mensageiro, considerada a maior investigação contra corrupção em Santa Catarina, já teve ações em 21 prefeituras no estado. A apuração resultou na prisão de 17 prefeitos e três vices. Entre as detenções, partidos políticos de direita e do centrão dominam o ranking.

Para mais detalhes sobre as prisões e o impacto da operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

