Centrão e direita dominam prefeituras de SC com prisões na Mensageiro; veja ranking de partidos

Investigação resultou na prisão de 17 prefeitos e três vices em Santa Catarina desde 2022; MDB lidera lista de partidos com mais presos...

A Operação Mensageiro, considerada a maior investigação contra corrupção em Santa Catarina, já teve ações em 21 prefeituras no estado. A apuração resultou na prisão de 17 prefeitos e três vices. Entre as detenções, partidos políticos de direita e do centrão dominam o ranking.

