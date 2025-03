CEO da WEG chama tarifas de Trump de ‘erro’ e diz que empresa de SC está pronta para ‘guerra’ Se as tarifas atingirem os produtos, a companhia de Jaraguá do Sul não hesitará em repassar os preços aos clientes, garante o empresário... ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 17/03/2025 - 23h25 ) twitter

O CEO da WEG, multinacional com sede em Jaraguá do Sul, afirma que observa um “erro fundamental” na decisão de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, de aumentar o imposto de importação. Alberto Kuba ainda garantiu, em entrevista à Bloomberg News, que companhia está preparada para lidar com a “guerra comercial”.

