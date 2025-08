Cepon registra aumento de 38% em cirurgias de alta complexidade e se destaca nacionalmente Unidade pública de Florianópolis cresce em produção cirúrgica e recebe certificações por qualidade e segurança no tratamento do câncer... ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 06/08/2025 - 06h57 ) twitter

O Cepon (Centro de Pesquisas Oncológicas), em Florianópolis, ampliou sua capacidade de atendimento no primeiro semestre de 2025. Com reforços tecnológicos e ajustes na gestão, a unidade estadual de saúde especializada em oncologia conseguiu acelerar tratamentos, realizar mais cirurgias e reduzir filas, mantendo altos índices de satisfação dos pacientes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre o desempenho do Cepon!

