Cerca de 15 toneladas de tainha ilegal são apreendidas em Itajaí; peixe será doado

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) encontrou aproximadamente 15 toneladas de tainha pescada de forma ilegal na sexta-feira (6). A embarcação responsável pela pesca é de Itajaí e não tinha autorização para a captura da espécie.

Para saber mais sobre essa apreensão e a doação do peixe, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

