Cerca de 2 toneladas de peixes mortos são retirados de rio em SC após contaminação Peixes foram encaminhados ao aterro sanitário de Mafra; Polícia Ambiental participa das apurações ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 27/08/2025 - 08h58 )

Após uma contaminação de um ribeirão que deságua no Rio Cerro, em Jaraguá do Sul, uma força-tarefa do município percorreu diversos trechos do Rio Jaraguá, na tarde desta terça-feira (26), para recolher peixes mortos. A estimativa é que até 2 toneladas de animais tenham sido retiradas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação alarmante!

