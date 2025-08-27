Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cerca de 2 toneladas de peixes mortos são retirados de rio em SC após contaminação

Peixes foram encaminhados ao aterro sanitário de Mafra; Polícia Ambiental participa das apurações

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Após uma contaminação de um ribeirão que deságua no Rio Cerro, em Jaraguá do Sul, uma força-tarefa do município percorreu diversos trechos do Rio Jaraguá, na tarde desta terça-feira (26), para recolher peixes mortos. A estimativa é que até 2 toneladas de animais tenham sido retiradas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação alarmante!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.