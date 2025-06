Cerca de 40 balões voaram no dia da tragédia que matou oito pessoas em Praia Grande Segundo o prefeito, Elisandro Machado, clima era ideal para o voo e dezenas de balões também estiveram no céu da cidade ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 04h35 (Atualizado em 24/06/2025 - 04h35 ) twitter

No último sábado (21), um fatídico acidente com um balão em Praia Grande, município do Extremo Sul de Santa Catarina, deixou oito pessoas mortas. Segundo o prefeito, Elisandro Machado, o dia estava propício para o passeio e cerca de 40 balões também estavam voando no mesmo dia.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

