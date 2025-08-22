Cervejaria de SC lança cerveja que ‘promete’ curar ressaca, após sabor polêmico de maconha
Novo sabor da cervejaria Balbúrdia, de Blumenau, será lançado na próxima semana com um personagem icônico da cidade como embaixador...
Após o polêmico sabor de maconha, a cervejaria Balbúrdia, de Blumenau, se prepara para o lançamento da nova cerveja de boldo, que promete ser a primeira cerveja do mundo desenvolvida para aliviar a ressaca, em 30 de agosto. O boldo, planta tradicionalmente utilizada em chás, é conhecido por estimular a produção e secreção de bile, favorecendo a digestão e ajudando a proteger o fígado e o estômago.
