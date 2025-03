Cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia: quais os termos da trégua após três anos de guerra Efetivação do acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia depende da adesão russa, Ucrânia aceitou trégua no dia em que realizou o... ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 12/03/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um possível cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia de trinta dias foi colocado na mesa em uma reunião do governo ucraniano com a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Enquanto a Ucrânia aceitou a proposta na terça-feira (11), a adesão da Rússia segue incerta. O acordo depende que ambos os países parem as ofensivas simultaneamente.

Para entender todos os detalhes e implicações desse acordo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

EUA iniciam taxação de 25% sobre aço e alumínio e UE promete retaliação bilionária

SC pode se tornar pioneira no reconhecimento de “polícias municipais”

Ex-namorada de romeno sofre novas ameaças de morte, em Balneário Camboriú