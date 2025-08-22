Cesta básica em Florianópolis tem queda no preço após quatro meses em alta Mesmo com a redução, capital catarinense segue com o segundo maior preço do país, atrás apenas de São Paulo ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 02h17 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O preço médio da cesta básica em Florianópolis teve queda de 2,64% em julho, em comparação com o mês anterior. O valor necessário para compra dos produtos foi de R$ 844,89 na capital catarinense, segundo pesquisa divulgada pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) na quarta-feira (20).

Saiba mais sobre essa redução e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Presos donos de concessionária investigada por aplicar golpe milionário em SC

‘Exemplar, educado, trabalhador’: corpo de jovem desaparecido em SC é encontrado em rio

Donos de clínicas de fonoaudiologia são investigados por uso de certificados falsos em SC e PR