Cesta básica em Florianópolis tem queda no preço após quatro meses em alta

Mesmo com a redução, capital catarinense segue com o segundo maior preço do país, atrás apenas de São Paulo

ND Mais

ND Mais

ND Mais

O preço médio da cesta básica em Florianópolis teve queda de 2,64% em julho, em comparação com o mês anterior. O valor necessário para compra dos produtos foi de R$ 844,89 na capital catarinense, segundo pesquisa divulgada pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) na quarta-feira (20).

