Cesta básica mais barata: arroz, feijão e farinhas ficam livres de ICMS em Santa Catarina A redução do ICMS em Santa Catarina iniciou nesta segunda-feira (1); medida vale em toda a cadeia produtiva e será fiscalizada pelo... 02/09/2025

Entrou em vigor nesta segunda-feira (1º) a isenção do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para produtos essenciais da cesta básica em Santa Catarina. A medida, aprovada pelo governo do estado, tem como objetivo reduzir os preços ao consumidor final e contribuir no combate à inflação. Com a mudança, a desoneração do recolhimento do imposto se estende por toda a cadeia produtiva, desde a produção agrícola até a comercialização dos produtos.

