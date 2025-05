‘Chamava ele de pai’: filho se despede de casal juntos há 24 anos que morreu em acidente em SC Família aguarda o relatório da polícia, mas acredita que o casal não foi totalmente culpado pela colisão em Garuva ND Mais|Do R7 20/05/2025 - 06h37 (Atualizado em 20/05/2025 - 06h37 ) twitter

Eram muito felizes, nunca tiveram uma discussão na vida”, conta Douglas de Oliveira, filho de Maria Madalena de Miranda e Leocádio de Miranda, que morreram em um grave acidente no dia 14 de maio em Garuva, no Norte catarinense. O carro em que o casal estava colidiu contra um caminhão no Contorno Sul. A família aguarda o relatório da polícia para entender melhor as circunstâncias da batida.

