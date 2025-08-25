Chapecó 108 anos: fotos impressionantes mostram a cidade ao longo do tempo
Chapecó celebra 108 anos de história nesta segunda-feira (25); confira registros da trajetória do município, no Oeste catarinense
Chapecó completa 108 anos nesta segunda-feira (25) e celebra não apenas o avanço do presente, mas também as memórias que construíram o município no Oeste de Santa Catarina. Com 254.785 habitantes e marcada pela diversidade de mais de 50 nacionalidades, a cidade nasceu no Caminho das Missões e se reinventou ao longo das décadas, tornando-se referência em diversos setores da economia.
Chapecó completa 108 anos nesta segunda-feira (25) e celebra não apenas o avanço do presente, mas também as memórias que construíram o município no Oeste de Santa Catarina. Com 254.785 habitantes e marcada pela diversidade de mais de 50 nacionalidades, a cidade nasceu no Caminho das Missões e se reinventou ao longo das décadas, tornando-se referência em diversos setores da economia.
Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre a história e evolução de Chapecó, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre a história e evolução de Chapecó, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: