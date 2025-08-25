Chapecó 108 anos: fotos impressionantes mostram a cidade ao longo do tempo Chapecó celebra 108 anos de história nesta segunda-feira (25); confira registros da trajetória do município, no Oeste catarinense ND Mais|Do R7 25/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 25/08/2025 - 19h58 ) twitter

Chapecó completa 108 anos nesta segunda-feira (25) e celebra não apenas o avanço do presente, mas também as memórias que construíram o município no Oeste de Santa Catarina. Com 254.785 habitantes e marcada pela diversidade de mais de 50 nacionalidades, a cidade nasceu no Caminho das Missões e se reinventou ao longo das décadas, tornando-se referência em diversos setores da economia.

