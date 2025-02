Chapecó abre cadastro de intenção de vagas para bolsas integrais de ensino O cadastro é destinado a estudantes que vão estudar no 8º e 9º ano em 2025 ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 09h47 (Atualizado em 23/01/2025 - 09h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quem busca uma vaga em tempo integral na rede de ensino de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, deve ter atenção ao preenchimento do cadastro de intenção de vagas, liberado pela prefeitura nesta semana.

Saiba mais sobre como garantir uma bolsa integral e as condições necessárias consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Casal de Blumenau guarda histórias e momentos inusitados de viagem de carro até a Argentina

Florianópolis corta professores e põe auxiliares na educação especial; sindicato critica

Conheça o Vasco da Gama, o próximo navio luxuoso a atracar em SC com quartos de até R$ 77 mil