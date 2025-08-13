Chapecó abre concurso público com 100 vagas para a educação
O salário é de R$ 2.666,10 para carga horária de 30 horas semanais; 5 vagas são reservadas a pessoas com deficiência
A Prefeitura de Chapecó abriu nesta terça-feira (12) concurso público para a contratação de 100 agentes de apoio educacional na Secretaria de Educação. O salário é de R$ 2.666,10 para carga horária de 30 horas semanais. Cinco vagas são reservadas a pessoas com deficiência.
