Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Chapecó abre concurso público com 100 vagas para a educação

O salário é de R$ 2.666,10 para carga horária de 30 horas semanais; 5 vagas são reservadas a pessoas com deficiência

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A Prefeitura de Chapecó abriu nesta terça-feira (12) concurso público para a contratação de 100 agentes de apoio educacional na Secretaria de Educação. O salário é de R$ 2.666,10 para carga horária de 30 horas semanais. Cinco vagas são reservadas a pessoas com deficiência.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.