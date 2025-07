Chapecó abre credenciamento de artesãos para a Efapi do Brasil 2025; veja como se inscrever Serão 26 espaços disponíveis para comercialização de produtos artesanais durante a feira ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h58 ) twitter

Artesãos interessados em expor seus trabalhos na Efapi do Brasil 2025, em Chapecó, no Oeste catarinense, já podem se inscrever para concorrer a um dos espaços de comercialização da feira. A Prefeitura de Chapecó, por meio da Secretaria de Cultura, publicou na quinta-feira (17) o edital de seleção, que contempla profissionais autônomos, MEIs e associações cadastradas no programa Feito em Chapecó.

