Chapecó anuncia R$ 14 milhões para obras de melhorias e ampliações A Prefeitura de Chapecó anunciou mais de R$ 14 milhões em obras na sexta-feira (14); serão realizadas melhorias e ampliações em escolas... ND Mais|Do R7 16/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 16/02/2025 - 09h46 ) twitter

A Prefeitura de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, anunciou mais de R$ 14 milhões em obras na sexta-feira (14). Segundo João Rodrigues, prefeito, serão realizadas melhorias e ampliações em escolas, construção de ginásios e investimentos em asfaltos.

