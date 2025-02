Chapecó bate recorde de adoções em 2024 Ao todo, foram 28 crianças e adolescentes adotados na Comarca no ano passado, entre eles, seis recém-nascidos ND Mais|Do R7 25/01/2025 - 09h46 (Atualizado em 25/01/2025 - 09h46 ) twitter

A comarca de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, bateu recorde de adoções no ano passado: foram 28 crianças e adolescentes adotados na região em 2024. E entre as adoções, também chamou atenção o total de recém-nascidos entregues voluntariamente após o parto, que chegou a seis, número maior que a média de dois por ano.

Saiba mais sobre essa importante mudança na realidade das adoções em Chapecó consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

