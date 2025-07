Chapecó está entre as cidades com maior número de tentativas de estupro por habitante no Brasil O município ocupa a 19ª posição no ranking nacional entre cidades com mais de 100 mil habitantes; Camboriú também aparece na lista... ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 25/07/2025 - 06h57 ) twitter

Chapecó aparece no ranking das 50 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes com maiores taxas de estupro por habitante, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, publicado nesta semana pelo FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública).

Para entender melhor a gravidade da situação e as implicações dos dados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

