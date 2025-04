Chapecó está entre as líderes em intenção de compra para a Páscoa em SC Quanto você gastará nos preparativos e presentes de Páscoa? Uma pesquisa da Fecomércio apontou que Chapecó tem o maior valor registrado... ND Mais|Do R7 19/04/2025 - 05h06 (Atualizado em 19/04/2025 - 05h06 ) twitter

Chapecó, no Oeste do estado, é uma das cidades de Santa Catarina com o maior valor registrado na intenção de compras para a Páscoa. O valor passou de R$ 261,07 em 2024 para R$ 296,10 neste ano, segundo dados divulgados pelo Sicom (Sindicato do Comércio).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre as compras de Páscoa em Chapecó!

