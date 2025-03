Chapecó inicia entrega dos carnês do IPTU com descontos para pagamento antecipado; saiba quando Os contribuintes terão acesso aos carnês do IPTU de forma presencial ou pela internet; veja onde e como ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 24/03/2025 - 15h46 ) twitter

A entrega dos carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, está programada para começar no dia 1º de abril. Os contribuintes poderão acessá-los presencialmente ou pela internet, e a prefeitura já definiu os descontos e condições de pagamento.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os detalhes e prazos do IPTU em Chapecó!

