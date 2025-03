Chapecó intensifica segurança escolar com criação do comitê municipal A segurança escolar foi reforçada com a criação do comitê que conta com a participação de diversos órgãos e forças de segurança; entenda... ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 18h30 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h30 ) twitter

Para garantir segurança escolar para alunos e profissionais da educação, a Prefeitura de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, criou o COMSE (Comitê Municipal de Segurança das Escolas), oficializado pelo decreto 49.732, assinado pelo prefeito João Rodrigues.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as ações e objetivos do novo comitê de segurança escolar.

