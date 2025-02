Chapecó lança sistema para consulta da coleta de lixo; ‘Descarte na hora certa’ Chapecó agora conta com uma nova ferramenta para consultar os dias e horários da coleta de lixo domiciliar e seletiva ND Mais|Do R7 21/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 21/02/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chapecó agora conta com uma nova ferramenta para consultar os dias e horários da coleta de lixo domiciliar e seletiva.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa iniciativa que promete deixar as ruas da cidade mais limpas e organizadas! saiba mais

Leia Mais em ND Mais:

Blumenau reúne rota de lazer, feira e muito mais em agenda cultural para o fim de semana

Berbigão do Boca dá pontapé inicial no Carnaval de Florianópolis; veja programação

Joinville cria programa de incentivos fiscais para desenvolvimento de nova zona industrial