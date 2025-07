Chapecó lidera em população estrangeira em SC; veja o ranking de imigrantes Chapecó se destaca pelo alto número de residentes estrangeiros; Yelitza, imigrante venezuelana, relatou como reconstruiu a vida após... ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 04h35 (Atualizado em 02/07/2025 - 04h35 ) twitter

Chapecó é o município catarinense com a maior população estrangeira do estado, conforme os resultados preliminares do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em entrevista ao portal ND Mais, a imigrante venezuelana Yelitza Josefina Dominguez Areinamo, de 34 anos, relatou sua trajetória. Ela fugiu da crise na Venezuela em busca de segurança e uma melhor qualidade de vida, e encontrou em Chapecó um novo começo.

Para saber mais sobre a impressionante história de imigração em Chapecó, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

