Chapecó oferece mais de mil vagas de emprego nesta semana; confira as entrevistas O Balcão Municipal de Empregos de Chapecó está com mais de mil vagas de emprego, distribuídas em 280 empresas ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 18/02/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Balcão Municipal de Empregos de Chapecó está com 1.161 vagas de emprego, distribuídas em 280 empresas da cidade. As entrevistas para diversas funções já começam nesta semana, com oportunidades para diferentes áreas e níveis de experiência.

Não perca a chance de garantir sua vaga! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Teatro inédito e brincadeiras: Osterfest 2025 terá novidades para toda a família em SC

Presença de cachorros nas praias divide moradores de Florianópolis; veja números de pesquisa

VÍDEO: Mulheres abandonam filhotes de gatos em frente a empresa em Joinville