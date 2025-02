Chapecó oferece quase mil vagas de emprego nesta semana As vagas de emprego desta semana estão distribuídas em 216 empresas de Chapecó, Oeste de Santa Catarina ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 09h47 (Atualizado em 04/02/2025 - 09h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Balcão Municipal de Empregos de Chapecó está com 949 vagas abertas nesta semana distribuídas em 216 empresas.

Para mais detalhes sobre as oportunidades e como se candidatar, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Blumenau lidera ranking de abertura de empresas em Santa Catarina

Um em cada cinco casos de dengue confirmados em SC está em Florianópolis

Da Babitonga à boemia: conheça os sambas-enredo do Carnaval de Joinville 2025