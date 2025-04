Chapecó passa a oferecer internet gratuita na Praça Coronel Bertaso A ampliação do acesso digital em espaços públicos faz parte do programa "Chapecó Inteligente Conectada" ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 05h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 05h00 ) twitter

Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, passa a oferecer internet gratuita na Praça Coronel Bertaso. Para acessar o serviço, basta realizar um cadastro e garantir navegação livre para moradores e visitantes. A iniciativa, lançada neste mês de abril pela Prefeitura, integra um conjunto de ações que visam à inclusão digital e à modernização dos serviços públicos.

