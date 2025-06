Chapecó pode ganhar Hospital Universitário com investimento de R$ 300 milhões A proposta, apresentada pela UFFS, foi debatida nesta segunda-feira (23) e conta com apoio do governo estadual, da prefeitura e do... ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 24/06/2025 - 06h35 ) twitter

O Hospital Universitário será construído em Chapecó com investimento previsto de R$ 300 milhões ao longo de cinco anos. A proposta foi debatida nesta segunda-feira (23). Foi apresentada pela UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul), durante uma reunião extraordinária do Centro Empresarial de Chapecó e conta com apoio do governo estadual, da prefeitura e do MEC (Ministério da Educação).

Saiba mais sobre como essa iniciativa pode transformar a saúde pública e a formação profissional na região, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

