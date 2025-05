Chapecó recebe Olimpíada Estadual das Apaes com mais de mil participantes; veja quando A 23ª edição da Olimpíada Estadual das Apaes acontece entre 7 e 11 de julho, com acesso gratuito ao público ND Mais|Do R7 09/05/2025 - 20h46 (Atualizado em 09/05/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, será palco, entre os dias 7 e 11 de julho, da 23ª edição da Olimpíada Estadual das Apaes de Santa Catarina, um dos maiores eventos do esporte adaptado no país. Cerca de 1.100 participantes, entre atletas, professores e dirigentes, estarão envolvidos na competição, que reunirá representantes de todas as regiões catarinenses em 18 delegações, com cerca de 60 integrantes cada.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este emocionante evento!

Leia Mais em ND Mais:

O Papa Leão XIV vai seguir os passos de Francisco? Quais as perspectivas para o seu pontificado

Confiança dos consumidores em Chapecó acumula queda de mais de 26% em 2025

Dia D: onde se vacinar contra a gripe em Balneário Camboriú e região