Chapecó tem mais de 1.400 vagas de emprego abertas com contratações imediatas As vagas de emprego estão disponíveis no Balcão Municipal; veja as mais urgentes ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 01h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, essa pode ser a semana decisiva: o Balcão Municipal de Empregos de Chapecó está com 1.460 vagas abertas em 326 empresas da cidade.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as oportunidades disponíveis!

Leia Mais em ND Mais:

Superferiadão termina com cinco mortes por atropelamentos nas BRs de Santa Catarina

Homem é mordido por pitbull ao tentar salvar cachorro de ataque em SC

Categoria Cadete do Joinville Handebol faz três jogos pela Liga Santa Catarina