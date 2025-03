Chapecó tem mais de mil vagas de emprego; confira as oportunidades mais urgentes Os interessados devem comparecer aos locais indicados ou entrar em contato pelos telefones informados para agendamento ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 00h05 (Atualizado em 18/03/2025 - 00h05 ) twitter

O Balcão Municipal de Empregos de Chapecó está com 1.373 vagas de emprego abertas nesta semana, distribuídas em 349 empresas. As entrevistas para diversas funções ocorrem ao longo da semana, nos diferentes postos de atendimento.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades disponíveis!

