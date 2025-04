Chapecó terá o primeiro sistema anti-granizo do Oeste de SC Tecnologia desenvolvida na Espanha promete reduzir os danos causados por tempestades de granizo em áreas urbanas ND Mais|Do R7 19/04/2025 - 19h45 (Atualizado em 19/04/2025 - 19h45 ) twitter

Chapecó será o primeiro município do Oeste de Santa Catarina a instalar um sistema anti-granizo. A tecnologia, já utilizada em países da Europa e em regiões agrícolas do Brasil, funciona por meio de ondas de choque que impedem a formação das pedras de gelo nas nuvens.

Saiba mais sobre essa inovação que promete proteger a população de Chapecó contra os danos do granizo consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

