Chapecoense empata com o Vila Nova e segue em 3º na Série B

Chapecoense ficou duas vezes na frente do placar, mas empatou com o Vila Nova na Arena Condá

ND Mais|Do R7

A Chapecoense ficou por duas vezes na frente do placar, mas só empatou com o Vila Nova nesta segunda-feira (1º) na Arena Condá, em Chapecó.

