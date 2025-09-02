Chapecoense empata com o Vila Nova e segue em 3º na Série B Chapecoense ficou duas vezes na frente do placar, mas empatou com o Vila Nova na Arena Condá ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 10h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 10h58 ) twitter

ND Mais

A Chapecoense ficou por duas vezes na frente do placar, mas só empatou com o Vila Nova nesta segunda-feira (1º) na Arena Condá, em Chapecó.

Para mais detalhes sobre o desempenho da Chapecoense e o próximo desafio, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

