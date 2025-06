Chapecoense goleia Amazonas, sobe na tabela e se aproxima do G-4 Chapecoense venceu na noite desta segunda-feira o Amazonas pelo placar de 4 a 0; Verdão agora ocupa a 7ª colocação ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 10h17 ) twitter

A Chapecoense venceu o Amazonas na noite desta segunda-feira jogando na Arena Condá pelo placar de 4 a 0. Com o resultado, equipe treinada por Gilmar Dal Pozzo subiu na tabela de classificação e agora está a dois pontos do Cuiabá, primeiro time dentro do G-4.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse grande jogo!

