Chapecoense marca no fim em jogo com 15 minutos de acréscimos e vence o Operário-PR

A Chapecoense conquistou uma importante vitória na noite desta segunda-feira (7), diante do Operário-PR, de virada, pelo placar de 2 a 1. Jogando fora de casa, o time catarinense saiu atrás com gol de Vinícius Mingotti, mas aproveitou a segunda etapa para virar com Giovanni Augusto e Walter Clar.

