Chapecoense se impõe diante do Paysandu e vence a primeira na Série B Após duas derrotas consecutivas, Chapecoense se recupera na Série B com vitória por 2 a 0 em cima do Paysandu fora de casa

ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 11h06 (Atualizado em 17/04/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share