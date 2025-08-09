Logo R7.com
Chapecoense segura o Coritiba fora de casa e segue no G-4 da Série B

Goleiro Léo Vieira brilha e Chapecoense conquista ponto importante para seguir na luta pelo acesso na Série B

ND Mais

ND Mais|Do R7

A Chapecoense segurou o líder Coritiba em pleno estádio Couto Pereira na noite desta sexta-feira (8) e conquistou um ponto importante no empate por 0 a 0 pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto!

