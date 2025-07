Chapecoense sofre empate do Remo aos 49′ do 2º tempo na Série B Chapecoense vencia o jogo até a reta final da partida, quando acabou sofrendo o empate e desperdiçando a chance de entrar no G-4

